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رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولى بالإيفاء بالتزاماتها لصالح الأونروا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:49 م
رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولى بالإيفاء بالتزاماتها لصالح الأونروا رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله
رام الله (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، أهمية دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والاستمرار فى دعمها، للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا من اللاجئين، وتقديم الخدمات لهم، حتى إيجاد حل دائم وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال استقباله فى رام الله، اليوم الأربعاء، المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، لبحث سبل معالجة الأزمة المالية التى تتعرض لها الوكالة الدولية، لضمان استمرار عملها.

وندد الحمد الله بالمحاولات التى تهدف إلى تقويض دور الأونروا، من قبل بعض الجهات، مشددا أنها محاولات للمساس بالحقوق الشرعية للاجئين التى نصت عليها وأقرتها الشرائع والقوانين الدولية.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولى الإيفاء بالتزاماته تجاه الوكالة، للخروج من الأزمة المالية التى تتعرض لها، مثمنا فى الوقت ذاته الدول التى أوفت بالتزاماتها.

 


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