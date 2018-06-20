رئيس وزراء فرنسا يزور الصين لإتمام عدد من الاتفاقات الجمعة المقبلة

باريس (أ ش أ)

يقوم رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب - الجمعة المقبلة - بزيارة إلى الصين لمدة أربعة أيام لإتمام عدد من الاتفاقات تم التوصل لها فى يناير الماضى خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون للصين لا سيما بشأن شركتى "ايرباص" لصناعة الطائرات و "أريفا"العاملة فى الطاقة النووية.

وذكرت رئاسة الوزراء الفرنسية - فى بيان اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء ادوار فيليب للصين تشمل ثلاث محطات هى مدن شنزن وشنغهاى وبكين ولقاء مع الرئيس شى جينبينج، بحضور وفد من الوزراء و رواد الأعمال الفرنسيين، بهدف تنفيذ الالتزامات المقطوعة فى قطاعات الأغذية و الطيران والطاقة.

ومن المقرر أن يتم بحث خلال الزيارة إتمام صفقة شراء 184 طائرةً "إيرباص " من طراز "إيه 320" والتى اعلن عنها خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الصين فى يناير الماضى.

وأكدت مصادر حكومة فرنسية أن المفاوضات حول تلك الصفقات تستمر حتى أخر دقيقة بين رجال الصناعة وأن زيارة ادوار فيليب من شأنها إعطاء دفعة لها، وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه ايرباص الأوروبية استغلال الحرب التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين والتى لا تصب فى مصلحة "بوينج" الأمريكية.

وكانت زيارة ماكرون - فى يناير الماضى - قد شهدت أيضا إبرام اتفاق مع شركة أريفا بقيمة عشرة مليارات دولار لبناء مصنع لمعالجة النفايات النووية، وتسعى فرنسا إلى فتح الأسواق الصينية أمام صادرتها من لحوم الأبقار قبيل رفع الحظر السارى منذ عام 2001 فى إطار جهود تقليص العجز التجارى لصالح الصين و الذى وصل إلى 30 مليار يورو.

وتوقعت رئاسة الحكومة الفرنسية أن يتم توقيع عدد من الاتفاقات فى مجال الابتكار و النمو الأخضر خلال زيارة ادوار فيليب الذى يترأس وفدا يضم نحو 50 شركة.