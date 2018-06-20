رئيس وزراء فرنسا: موانينا فى المتوسط ستتحمل مسؤولياتها فى استقبال اللاجئين

باريس (أ ش أ)

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، اليوم الأربعاء، أن الموانىء الفرنسية فى المتوسط عليها أن تلعب دورًا فى الحلول الخاصة باستقبال اللاجئين.

وقال فيليب - فى مؤتمر صحفى ببروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر - إن فرنسا قوة متوسطية ولا تنوى تجاهل واقعها الجغرافى والتاريخى وبالتالى فإن الموانىء الفرنسية ستضطلع بمسؤولياتها بالكامل فى التدابير ذات الصلة التى ستناقش وربما يتم إقرارها.

وتعهد ادوار فيليب بأن تحترم فرنسا التزاماتها الدولية بإغاثة الأشخاص المعرضين للخطر فى البحر.

وحول فكرة إنشاء مراكز فرز للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، دعا فيليب إلى انتظار نتائج القمة الأوروبية المرتقبة الأحد والتى سيسبقها اجتماع غير رسمى حول الهجرة يضم فرنسا وألمانيا، مشيرًا إلى أهمية التشاور مع الشركاء الأوروبيين لتبنى الأدوات الفعالة اللازمة.

وكان مسؤول فرنسي، رفض الكشف عن هويته، قد صرح بأن باريس ستعارض إنشاء هذه المراكز خارج الاتحاد الأوروبى إذا كانت لاستقبال المهاجرين الذين أغاثتهم المراكب الأوروبية، موضحًا أن القانون يحظر تحويل هذه المراكب إلى بلدان أخرى، مشددًا على ضرورة أن يعزز الاتحاد الأوروبى قدرات دول المغرب العربى لا سيما خفر السواحل لمنع توجه المهاجرين إلى أوروبا فضلاً عن مساندة المنظمات الدولية التى تدير مراكز استقبال المهاجرين.