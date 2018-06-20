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رئيس حى دار السلام يطالب السكان بسرعة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:00 ص
رئيس حى دار السلام يطالب السكان بسرعة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى توصيل الغاز الطبيعى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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طالب اللواء جمال العربى، رئيس حى دار السلام بجنوب القاهرة، سكان الحى غير المشتركين فى خدمة الغاز الطبيعى بسرعة التوجه لأقرب شركة غاز طبيعى للتعاقد على توصيل الغاز للمنازل، خاصة أن الشركة أوصلت الخطوط بأغلب شوارع الحى.

 

وقال رئيس الحى إن الدولة تعمل على رفع العبء عن المواطنين بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وعلى المواطنين التعاقد فور وصول الخطوط للمناطق التى يقطنون بها.

 

وكانت محافظة القاهرة، أعلنت أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعى لـ2.3 مليون وحدة سكنية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع وزارة البترول، وما يتبعها من شركات توزيع الغاز الطبيعى، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين للحصول على أسطوانة البوتاجاز، وأنه تم حصر للمناطق التى تم تنفيذ شبكات أرضية بها لخدمة العقارات ولم يتم التعاقد من العملاء بتلك العقارات، واتضح أنه يوجد 111 ألف عميل لم يتعاقدوا بتلك المناطق على الرغم من توصيل الشبكات لها.

 

وقالت المحافظة، إن المناطق التى بها خدمة الغاز الطبيعى ولم يتم التعاقد من قبل المواطنين هى "عين شمس، المطرية، مصر الجديدة، مدينة نصر، حلون، الزيتون، الزاوية الحمراء، دار السلام، العباسية، شبرا، المرج، المعصرة، الشرابية".

 

وطالبت المحافظة المواطنين الذين لم يتعاقدوا بتلك المناطق التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز الطبيعى والتعاقد على توصيل الغاز الطبيعى، للاستفادة من التيسيرات التى تقدمها شركات الغاز الطبيعى فى التعاقد.

 


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