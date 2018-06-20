رئيس جامعة الأزهر: آخر موعد لإعلان نتائج الكليات 15 يوليو المقبل

رحب مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، بانضمام نبيل فؤاد عبد العزيز، وكيل أول وزارة التخطيط، لمجلس الجامعة.

كما رحب المجلس - خلال اجتماعه اليوم بمقر إدارة الجامعة - بانضمام الدكتور عصام الدين محمد، عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر فرع اسيوط، كأحدث عضو بمجلس الجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة - خلال الاجتماع - انتهاء الامتحانات بجميع الكليات قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من تصحيح ورصد ومراجعة نتائج الامتحانات حتى يتم اعتمادها وإعلانها فى موعد اقصاه منتصف شهر يوليو القادم.