رئيس برلمان ليبيا يبحث مع أعضاء المجلس دعم الجيش لحماية المنشآت النفطية

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عددا من أعضاء مجلس النواب الليبى بمقر إقامته بمدينة القبة، وبحث معهم خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا خلال الأشهر القريبة القادمة وما يستوجب على مجلس النواب الليبى القيام به من إقرار قوانين تتعلق بذلك لإتمام العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى المريمى، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه تم التطرق إلى الاعتداء على الهلال النفطى والعمل على مساندة ودعم الجيش الوطنى الليبى لحماية المنشآت النفطية من حقول وموانئ وطرد المليشيات الإرهابية المعتدية عليه، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من مباشرة عملها، فضلًا عن التطرق لدخول الجيش الوطنى الليبى لمدينة درنة وتحرير معظمها من الجماعات الإرهابية.