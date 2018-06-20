video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة مجلس الاتحاد الروسى: الانسحاب من المؤسسات الدولية يؤدى إلى الفوضى

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:53 م
رئيسة مجلس الاتحاد الروسى: الانسحاب من المؤسسات الدولية يؤدى إلى الفوضى رئيسة مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

 حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، من خطر الانسحاب من المؤسسات الدولية المعترف بها عالميا، مشيرة إلى أن هذا يمكن أن يؤدى إلى الفوضى.

وقالت ماتفيينكو - فى تصريح اليوم الأربعاء - "إن هذا التوجه خطير للغاية ويؤدى إلى تدمير المؤسسات الدولية والفوضى"، مضيفة: "أريد أن أقول للولايات المتحدة إنه ليس لدينا عالم آخر لكم، هذا هو كوكبنا المشترك".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد انسحبت - فى وقت سابق - من اليونيسكو، موضحة أنه من غير المقبول الانخراط فى الإملاءات فى التعامل فى مؤسسات، مثل الأمم المتحدة، من أجل محاولة الحفاظ على الهيمنة فى الفضاء السياسى الدولى.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت - أمس الثلاثاء - رسميا الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث انتقدت واشنطن المجلس لما أسمته بـ"التحيز ضد إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أعلن - فى وقت سابق - أن المجلس لا يدافع، بل يغطى على انتهاكات حقوق الإنسان، واصفا إياه بأنه منظمة "منافقة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تغريم الاتحاد الروسى 29 ألف دولار قبل كأس العالم.. تعرف على السبب

مجلس الاتحاد الروسى يقترح توسيع العقوبات الجوابية على واشنطن

الاتحاد الروسى

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة