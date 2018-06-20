رئيسة مجلس الاتحاد الروسى: الانسحاب من المؤسسات الدولية يؤدى إلى الفوضى

موسكو (أ ش أ)

حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، من خطر الانسحاب من المؤسسات الدولية المعترف بها عالميا، مشيرة إلى أن هذا يمكن أن يؤدى إلى الفوضى.

وقالت ماتفيينكو - فى تصريح اليوم الأربعاء - "إن هذا التوجه خطير للغاية ويؤدى إلى تدمير المؤسسات الدولية والفوضى"، مضيفة: "أريد أن أقول للولايات المتحدة إنه ليس لدينا عالم آخر لكم، هذا هو كوكبنا المشترك".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد انسحبت - فى وقت سابق - من اليونيسكو، موضحة أنه من غير المقبول الانخراط فى الإملاءات فى التعامل فى مؤسسات، مثل الأمم المتحدة، من أجل محاولة الحفاظ على الهيمنة فى الفضاء السياسى الدولى.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت - أمس الثلاثاء - رسميا الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث انتقدت واشنطن المجلس لما أسمته بـ"التحيز ضد إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أعلن - فى وقت سابق - أن المجلس لا يدافع، بل يغطى على انتهاكات حقوق الإنسان، واصفا إياه بأنه منظمة "منافقة".