دواوين الوزارات× 24 ساعة..التعليم:امتحان الفيزياء ليس 35 سؤالا كما اعتقد البعض

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة تعلن ربط المستشفيات العامة والجامعية بكود واحد

"الصحة" تقضى على الدجل الطبى بالعيادات والمستشفيات غير المرخصة.. على محروس: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بعد حصر المرخصين.. وقانون لتغليط العقوبات على المخالفين.. وفحص ملفات 1175 مستشفى و54 ألف عيادة

الصحة: استئناف صرف أدوية فيروس سى من وحدات الفيروسات بالجمهورية

وزارة التموين:

وزير التموين: مصر اشترت 3.4 مليون طن قمح محلى منذ بداية الموسم الحالى

التموين: صرف سلع مدعمة بمليار و50 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات يونيو

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: امتحان فيزياء الثانوية العامة اليوم 45 سؤالا وليس 35 كما اعتقد البعض

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

رغم سهولة الامتحان.. 18 حالة غش بلجان "الفيزياء" والتاريخ".. رئيس الثانوية العامة يقيل رئيس لجنة أثناء جولة مفاجئة.. وضبط كراستى إجابة لطالب محبوس بسجن المنيا وأخرى بلجنته الأصلية وتشديد الرقابة على لجان الشغب

وزارة التضامن:

التضامن: بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات غدا

وزيرة التضامن تتابع الحالة الصحية للفنانة أمال فريد

​ وزارة الإسكان:

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

وزارة النقل:

انتظام حركة السكة الحديد بسوهاج عقب توقفها مرتين بسبب تعطل جرارين

النقل العام بالقاهرة: نستهلك 6.5 مليون لتر سولار شهريا بـ36 مليون جنيه

هيئة النقل العام: تخصيص أرقام لشكاوى المواطنين ونحرص على إرضاء الجمهور

وزارة الزراعة:

"الزراعة": حظر زراعات الموز بالدلتا وتطبيق الرى الحديث بحدائق الفاكهة

"الزراعة": برامج توعية لمزارعى الذرة لزيادة المساحات والحد من الاستيراد

وزارة التعليم العالى:

صور.. وزير التعليم العالى: قرارات جريئة وقوية قريبا لدعم التعاون مع وزارة الصحة

"التعليم العالى" تضع اللمسات النهائية لتنسيق 2018.. اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية مباشرة.. عبد الغفار: تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى خلال 3 أيام من إعلان النتيجة.. و7 كليات جديدة تدخل الخدمة

القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يتفقد انتخابات النقابات العامة ويوجه بضرورة الحياد

وزير القوى العاملة يتابع اليوم الانتخابات العمالية فى 13 نقابة عامة

وزارة الكهرباء:

بعد ارتفاع شرائح الكهرباء.. إزاى ترشد استهلاكك وتخفض قيمة فاتورتك؟

وزارة الهجرة:

وزارة الهجرة تنشر توقيتات مباراة مصر وروسيا للمصريين بالخارج بعواصم العالم

المصريون فى الخارج يجمعهم المنتخب الوطنى.. وزارة الهجرة تطلق هاشتاج "كلنا وراء منتخبنا" وتنشر توقيتات مباراة مصر وروسيا بعواصم العالم.. وروابط الجالية المصرية تتابع المباريات بأعلام وتيشرتات المنتخب