دميرتاش: لا استئناف لعملية التسوية للمشكلة الكردية دون تغيير الحكم فى تركيا

أنقرة (أ ش أ)

أكد الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطى (المناصر للأكراد) ومرشحه للانتخابات الرئاسية التركية صلاح دميرتاش أن استئناف عملية التسوية السياسية للمشكلة الكردية غير ممكن من دون تغيير نظام الحكم فى تركيا.

وقال دميرتاش ، المعتقل منذ أكثر من عام ونصف فى سجن أدرنة ، "إنه من غير الممكن أن تظهر حكومة حزب العدالة والتنمية إرادة وقوة لحل المشكلة الكردية بطرق سلمية فى هذه المرحلة بسبب تحالفاتها واتفاقاتها العلنية والسرية".

وأضاف دميرتاش - فى تصريح أدلى به خطيا لوكالة (سبوتنيك) الروسية ومرره عبر محاميه - "لذا من غير الممكن استئناف عملية التسوية من دون تغيير الحكم ، إن هدفنا هو الوصول إلى السلطة وحل جميع المشاكل بما فيها المشكلة الكردية فى إطار ديمقراطى".