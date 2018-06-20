video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

دميرتاش: لا استئناف لعملية التسوية للمشكلة الكردية دون تغيير الحكم فى تركيا

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:46 م
دميرتاش: لا استئناف لعملية التسوية للمشكلة الكردية دون تغيير الحكم فى تركيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطى (المناصر للأكراد) ومرشحه للانتخابات الرئاسية التركية صلاح دميرتاش أن استئناف عملية التسوية السياسية للمشكلة الكردية غير ممكن من دون تغيير نظام الحكم فى تركيا.

وقال دميرتاش ، المعتقل منذ أكثر من عام ونصف فى سجن أدرنة ، "إنه من غير الممكن أن تظهر حكومة حزب العدالة والتنمية إرادة وقوة لحل المشكلة الكردية بطرق سلمية فى هذه المرحلة بسبب تحالفاتها واتفاقاتها العلنية والسرية".

وأضاف دميرتاش - فى تصريح أدلى به خطيا لوكالة (سبوتنيك) الروسية ومرره عبر محاميه - "لذا من غير الممكن استئناف عملية التسوية من دون تغيير الحكم ، إن هدفنا هو الوصول إلى السلطة وحل جميع المشاكل بما فيها المشكلة الكردية فى إطار ديمقراطى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 سيناريوهات ممكنة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا

حليف لأردوغان: تركيا قد تجرى انتخابات جديدة إذا خسرنا الأغلبية البرلمانية

تركيا

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اردوغان




لا تفوتك
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. يشكر شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطنى المخلص.. مصطفى مدبولى: عازمون على استكمال جهود الإصلاح ويعد بإنهاء المشروعات القومية الكبرى.. ويستعرض 6 تكليفات رئاسية

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

لماذا يغيب الأقباط عن الغناء بمصر؟.. رئيس السنودس الإنجيلى: الترانيم استحوذت على المواهب الكنسية.. وهانى يعقوب: لسنا مستبعدين ولو كان هناك مواهب لاكتشفها نصر محروس.. وجمال أسعد: الكنيسة عزلت المسيحيين مجتمعيا

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

محمد صلاح: حاولنا إسعاد الجماهير أمام روسيا.. ونطلب الدعم أمام السعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة