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داخلية ألمانيا تحذر من احتمالية وقوع هجمات إرهابية بغاز الرايسين السام

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:50 م
داخلية ألمانيا تحذر من احتمالية وقوع هجمات إرهابية بغاز الرايسين السام تنظيم داعش - أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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حذر مصدر فى الأمن الداخلى بألمانيا الأربعاء من احتمال تنفيذ من يوصفون بالمتشددين والإرهابيين، هجمات باستخدام مواد سامة داخل البلاد فى أى وقت.

 

ووفقاً لشبكة يورو نيوز الخبارية ، جاء التحذير بعد القبض على تونسى عمره 29 عاما فى مدينة كولونيا فى 13 من يونيو الجارى للاشتباه فى تخطيطه لهجوم وتصنيع "سلاح بيولوجي" باستخدام مادة الرايسين.

 

وقال المصدر الأمنى، إن متشددى تنظيم داعش الارهابى لهم خبرة سابقة بمادة الرايسين وتمكنوا من تصنيعها، مضيفًا أن التنظيم قدم إرشادات تفصيلية بشأن كيفية إنتاج هذه المادة فى كتيب.


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