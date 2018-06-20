حملات لرفع إشغالات المقاهى بغرب القاهرة ومراجعة تراخيص "الحنطور"

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء هشام خشبه، رئيس حى غرب القاهرة، أنه تم إنشاء رصيف فاصل بوسط نفق أم كلثوم للفصل بين الاتجاهين ومنع تخطى السيارات ، وللحد من التصادم بنفق أم كلثوم، ومنع الحوادث، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف رئيس حى غرب القاهرة، أن الحى نفذ حملة على عربات النقل البطئ "الحنطور" لمراجعة التراخيص الخاصة بها، وتم مصادرة "حنطور" بدون ترخيص وسحبها إلى مخازن الحى للتحفظ عليها.

وفى الساق أكد خشبة أن الحى شن حملة على عدة مقاهى بنطاق الحى وتم رفع الإشغالات الخاصة بها وتكم مصادرة ما يقرب من 250 كرسى، وإيداعهم بمخزن الحى، كما تم كنس وتجريد ورفع مخلفات كوبرى 15 مايو، ضمن حملات النظافة التى ينفذها الحى.