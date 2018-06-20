حملات بالشرابية والمطرية لرفع الإشغالات والسيارات المهملة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى الشرابية، برئاسة اللواء شاكر محمد يونس، رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط الشارع وإزالة المخالفات التى قام بها البعض خلال أجازة عيد الفطر، حيث استهدفت الحملة شارع مهمشة بمنطقة الشرابية القديمة، وتم رفع الإشغالات بطول الشارع، كما تم رفع إشغالات كشك، وسيارة "كهنة" متروكة خلف المركز الطبى بشارع مهمشة حتى لا تستغل فى أى أعمال إجرامية.

وفى سياق آخر أكد رئيس الحى أنه تم تطهير بالوعات الصرف الصحى بشارع أحمد فراج، بمنطقة الشرابية القديمة، فى إطار المتابعة المستمرة لشبكة الصرف الصحى ومنع ظهور الأزمات بالصيانة المستمرة.

كما تم تنفيذ حملة بحى المطرية، برئاسة اللواء خالد المحمدى، حملة مكبرة للقضاء على الاشغالات التى تتسبب فى اعاقة الطريق امام المارة والسيارات، وقامت إدارة الإشغالات وشرطة مرافق الحى وإدارة المتابعة والأسواق بحملة شغالات على شارع الحرية وشارع ترعة الجبل وتم رفع العديد من الاشغالات وتحرير محاضر للمخالفين وتسليم الحرز للمخزن.