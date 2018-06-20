حصاد الانتخابات التركية.. مرشح منافس لأردوغان يتهم نجله بقتل فنانة

نشر" اليوم السابع" على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والتقارير المتعلقة بالشأن التركى وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى ستجرى فى 24 يونيو الجارى .

الجارديان: انتخابات تركيا الأهم فى تاريخها الحديث

دميرتاش: لا استئناف لعملية التسوية للمشكلة الكردية دون تغيير الحكم فى تركيا

المرشح المنافس لاردوغان محرم انجه

تعرف على من سيواجهون ديكتاتورية أردوغان فى الانتخابات التركية

5 سيناريوهات ممكنة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا

صور.. خطة أردوغان لتنشئة جيل متدين تثير انقساما فى تركيا.. الرئيس يستبدل المدارس الدينية بالتعليم العام.. وأولياء الأمور يحتجون على تلك القرارات.. ونيويورك تايمز: منافس أردوغان الرئاسى ينتهج النهج نفسه

مرشح الرئاسة التركية: ابن أردوغان قتل فنانة تركية بسيارته



محرم انجه فى مؤتمر انتخابى

الدين الخارجى التركى يسجل رقما قياسيا منذ عام 2015 ويبلغ 125 مليار دولار