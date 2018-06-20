حجز قضية "أحداث عنف كرداسة" للنطق بالحكم بجلسة 24 يوليو

كتبت امانى الأخرس

أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف كرداسة " والمتهم فيها كلا من محمود صلاح فارس، ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، لجلسة 24 يوليو المقبل، للنطق بالحكم .

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

كانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث عنف كرداسة".