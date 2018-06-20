حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بقتل سائق "توك توك" وسرقته بأبو النمرس

أحمد الجعفرى

أمرت نيابة مركز الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل سائق "توك توك" لسرقة مركبته بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، عن أن المجنى عليه تم استوقافه من خلال الجناة، وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد المناطق، وفى طريقهم احتالوا عليه، وهددوا بالأسلحة البيضاء التى بحوزتهم، وطلبوا منه ترك الـ"توك توك" الخاص به، وحينما حاول مقاومتهم؛ قتلوه وسرقاو درجاته البخارية وفروا هاربين.

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، وعددًا من أقارب المجني عليه وأصدقائه، لمعرفة أخر من تواصل معه قبل مقتله، لتحديد هوية الجناة الذين استقلوا مع الـ"توك توك"، كما تفحص أجهزة الأمن عدد من المسجلين الخطر المتورطين فى قضايا مشابهة.

وبعد الفحص والتحرى، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الجناة، وألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل سائق لسرقة توك توك بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بعدة طعنات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه سائق توك توك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.