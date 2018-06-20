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حالة الطقس اليوم الأربعاء 20/6/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 20/6/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية..وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً فى باقى المناطق نهاراً، ومائلاً لبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 


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