جامعة الأزهر تنظم مؤتمر دولى للمخ والأعصاب بحضور وزيرة الصحة غدا

كتب لؤى على

تعقد جامعة الأزهر فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للمخ والأعصاب والقسطرة المخية، الذى يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة غدا الخميس الموافق 21 يونيو 2018، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والعرب.

ويحضر المؤتمر الذي يعقد بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وزيرة الصحة والسكان ، ووزير التعليم العالي، ويترأس المؤتمر الدكتور خالد صبح أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب الأزهر، ويشارك فى فعاليات المؤتمر 18 خبير عالمي من أمريكا ولندن واوروبا ، إضافة لخبراء من الدول العربية.