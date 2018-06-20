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ثلاثة جرحى في تبادل لاطلاق النار بين الشرطة العراقية وفصيل موال لإيران

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:08 م
ثلاثة جرحى في تبادل لاطلاق النار بين الشرطة العراقية وفصيل موال لإيران الشرطة العراقية
رويترز
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أوقفت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، عنصرا من "كتائب حزب الله" العراقى، لاتهامه بالمشاركة فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الامن العراقية أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى فى وسط بغداد، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية.

وقامت الشرطة بتطويق مقر "كتائب حزب الله" فى وسط بغداد، بعد تبادل لإطلاق النار أدى الى جرح ثلاثة اشخاص بينهم شرطيان.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "إحدى دوريات شرطة النجدة أوقفت سيارة لأحد المطلوبين. وبعد دقائق حضرت قوة من حزب الله تتكون من خمس سيارات وقامت بإطلاق النار" في شارع فلسطين فى وسط بغداد.

وأضاف أن "الشرطة ردت على مصادر النيران، وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة وأحد عناصر كتائب حزب الله"، قبل أن "تطوق الشرطة مقر الكتائب".

 

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