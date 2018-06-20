video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:20 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

تيريزا ماى ترفض مطالب المعارضة داخل مجلس العموم لإلغاء زيارة ترامب المرتقبة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:28 م
تيريزا ماى ترفض مطالب المعارضة داخل مجلس العموم لإلغاء زيارة ترامب المرتقبة تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى أن موقف الولايات المتحدة تجاه قضية المهاجرين يعتبر موقفا خاطئًا، إلا إنها تصر على استقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى بلادها خلال الزيارة المقررة له فى 13 من يوليو المقبل.

وقالت ماى - فى كلمة أمام مجلس العموم البريطانى اليوم الأربعاء أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - إنه على الرغم من وجود خلافات مع ترامب بشأن بعض القضايا، إلا إن بلادها تربطها علاقة خاصة طويلة الأمد مع واشنطن، موضحة أن هناك بعض المصالح المشتركة الرئيسية مع الولايات المتحدة، فى مجال الأمن والدفاع إلى جانب مجالات أخرى، وأنه من الصواب الجلوس ومناقشة تلك الأمور مع ترامب.


وتأتى تصريحات ماى ردا على الضغوط التى تعرضت لها اليوم من جانب مشرعى المعارضة بالمجلس والذين طالبوا بإلغاء زيارة ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، احتجاجًا على السياسة المثيرة للجدل التى تتبعها إدارته بشأن فصل الأطفال قسرا عن والديهم المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك للولايات المتحدة.


يشار إلى أن ترامب تراجع عن هذه السياسة التى أثارت قدرا كبيرا من المعارضة داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث وقع الليلة أمرا تنفيذيا يهدف إلى عدم الفصل بين المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك وأطفالهم مع حماية الأمن الأمريكى، غير أنه أكد أن واشنطن سوف تنتهج سياسة عدم التسامح مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يقر مشروع قانون تقدمت به تيريزا ماي على صلة ببريكست

تيريزا ماى: صور أطفال محتجزين داخل أقفاص فى أمريكا "مقلقة بشدة"

اليوم.. تيريزا ماى تواجه نواب مؤيدين للاتحاد الأوروبى بشأن بريكست

الفائزة بجائزة المرأة للخيال: حينما كتبت "حريق المنزل" لم أتخيل أن وزير داخلية بريطانيا سيكون باكستانيا مسلما.. كاملة شمسى: مشروع تيريزا ماى حول الجنسية المزدوجة كان بمثابة ضربة لنا وعلينا أن نجد أسبابا للتفاؤل

تيريزا ماى

بريطانيا

أخبار بريطانيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة