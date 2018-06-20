تيريزا ماى ترفض مطالب المعارضة داخل مجلس العموم لإلغاء زيارة ترامب المرتقبة

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أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى أن موقف الولايات المتحدة تجاه قضية المهاجرين يعتبر موقفا خاطئًا، إلا إنها تصر على استقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى بلادها خلال الزيارة المقررة له فى 13 من يوليو المقبل.

وقالت ماى - فى كلمة أمام مجلس العموم البريطانى اليوم الأربعاء أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - إنه على الرغم من وجود خلافات مع ترامب بشأن بعض القضايا، إلا إن بلادها تربطها علاقة خاصة طويلة الأمد مع واشنطن، موضحة أن هناك بعض المصالح المشتركة الرئيسية مع الولايات المتحدة، فى مجال الأمن والدفاع إلى جانب مجالات أخرى، وأنه من الصواب الجلوس ومناقشة تلك الأمور مع ترامب.



وتأتى تصريحات ماى ردا على الضغوط التى تعرضت لها اليوم من جانب مشرعى المعارضة بالمجلس والذين طالبوا بإلغاء زيارة ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، احتجاجًا على السياسة المثيرة للجدل التى تتبعها إدارته بشأن فصل الأطفال قسرا عن والديهم المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك للولايات المتحدة.



يشار إلى أن ترامب تراجع عن هذه السياسة التى أثارت قدرا كبيرا من المعارضة داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث وقع الليلة أمرا تنفيذيا يهدف إلى عدم الفصل بين المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك وأطفالهم مع حماية الأمن الأمريكى، غير أنه أكد أن واشنطن سوف تنتهج سياسة عدم التسامح مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.