تهديدات بـ"الرجم" للجنة رئاسية أوصت بإباحة المثلية فى تونس

كتبت آمال رسلان

أفاد عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة فى تونس – لجنة رئاسية - صلاح الدين الجورشى، اليوم الأربعاء، بأن أعضاء اللجنة تلقوا تهديدات بالرجم إثر صدور تقرير الحريات الفردية، والذى قدم مشروع قانون يوصى بالمساواة فى الميراث وإباحة المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام.

وقال الجورشى فى تصريح لموقع حقائق أون لاين التونسى، على هامش ندوة نظمتها لجنة الحريات الفردية بقصر الضيافة بقرطاج، إن عدة أطراف أطلقت تهديدات ضد أعضاء اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعى اثر إصدار اللجنة لتقريرها.

وأوضح الجورشى، أن بعض الأطراف وجهت تهديدات بالرجم إلى أعضاء لجنة الحريات الفردية عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مضيفا أن هناك نقاشا لإمكانية مقاضاة هذه الأطراف.

وأثار تقرير لجنة الحريات الفردية جدلا فى تونس، بسبب مسائل تتعلق بالمساواة فى الميراث ومسائل أخرى تتعلق بالحريات الفردية.

وكان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، قد أصدر قرارا فى أغسطس الماضى بتشكيل تلك اللجنة لدراسة المقترحات التى يمكن تقديمها لحماية الحريات الفردية وإرساء مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة.