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"تموين الجيزة": 119358 طن قمح تم استلامها بالصوامع منذ بدء الحصاد حتى اليوم

الأربعاء، 20 يونيو 2018 04:00 ص
"تموين الجيزة": 119358 طن قمح تم استلامها بالصوامع منذ بدء الحصاد حتى اليوم توريد القمح - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، أنه بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة إلى الشون والصوامع بالمحافظة 119358 طن قمح، لموسم 2018، للصوامع الواقعة بنطاق محافظة الجيزة منذ فتح باب التوريد حتى الآن.

 

وأضاف كامل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تمثلت هذه الكمية من خلال 18810طن قمح تم توريدها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و7696طن قمح تم توريدها من البنك الزراعى المصرى، وأيضا 47660 طن قمح تم توريدها من قبل الشركة المصرية القابضة للصوامع، و44460 طن قمح من الشركة العامة للصوامع والتخزين "إمبابة".

 


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