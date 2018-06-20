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تعليم الجيزة: إعلان درجات تنسيق الثانوية العامة غدا الخميس

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:47 م
تعليم الجيزة: إعلان درجات تنسيق الثانوية العامة غدا الخميس اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قالت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن لجان والإحصاء بالمديرية تعمل على الانتهاء من جداول الرصد لتحديد درجات قبول الطلاب بالثانوية العام، مشيرة إلى أنه من المقرر الإعلان عنها نهاية غدا الخميس ليتمكن الطلاب من الانتهاء من كافة الأوراق المطلوبة.

 

وأضافت مديرة مديرية تعليم الجيزة، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الاستعانة لنموذج استمارة رغبات الالتحاق من الحصول على توقيع الطالب وولى الأمر حيث يتم تحقيق رغبة من الأربعة رغبات طبقاً لترتيبهم مع مراعاة أن يتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى ويتم حفظ إقرار وعلى ولى الأمر بعدم التحويل إلى المدارس ذات الكثافة العالية.

 


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