تعرف على شروط الالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية صحة بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فتح باب القبول بمدارس التمريض بالمحافظة للعام الدراسى 2018- 2019.

وحسب تقرير صادر عن مديرية صحة بنى سويف، فإن الشروط التى تم تحديدها للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة هى: الحد الأدنى 215 درجة، الحصول على الشهادة الإعدادية (إنجليزى) للعام 2018/2017، لا يقل السن عن 15 ولا يزيد عن 18 فى 2018/10/01، الطول لا يقل عن 150 سم، ألا تكون متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة، توريد مبلغ 20 جنيهًا بالمديرية.

كما شملت الشروط ضرورة اجتياز الاختبارات التالية، اختبار شخصى، طبى، إملاء بشرط الحصول على 10/7 درجة، اختبار لغة إنجليزية، كشف هيئة، اختبار حاسب آلى.

وحددت مديرية الصحة بدء تقديم الأوراق من الأول من يوليو المقبل، وحتى الثانى عشر من الشهر ذاته، كما ستعلن النتيجة ومواعيد وأماكن الاختبارات يوم السادس عشر من شهر يوليو.

كما تقدم الأوراق المطلوبة وهى: "صورة استمارة النجاح، 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر، 4 صور شخصية، ملف كرتون، حافظة بلاستيك".