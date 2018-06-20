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تعرف على تفاصيل قيام أهالى الشرقية بضرب مسجل خطر حتى الموت

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:20 م
تعرف على تفاصيل قيام أهالى الشرقية بضرب مسجل خطر حتى الموت اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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قام عدد من الأهالى بقرية كفر عبد النبى، مركز منيا القمح بالشرقية، صباح اليوم الأربعاء، بالتعدى بالضرب على شخص تبين أنه مسجل خطر سرقات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لقيامه بضرب فتاة داخل أرض زراعية لسرقة قرطها الذهبى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات برئاسة محمد المراكبى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام عدد من الأهالى بالتعدى على شاب بالضرب المبرح، وانتقل اللواء إيهاب لمعى مساعد مدير أمن الشرقية، لفرقة الجنوب، وبرفقته العقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح، والنقيب أحمد بنديرى معاون مباحث منيا القمح، لموقع الحادث لمتابعة الأمر.

 

وأفاد شهود عيان بالقرية، أنه أثناء قيام فتاة من قرية كفر عبد النبى مركز منيا القمح، بجمع البامية من الحقل شاهدها شاب وهاجمها محاولا سرقة قرطها الذهبى بعد التعدى عليها بالضرب، وعندما استغاثت قام عدد من أقارب الفتاة ومعهم عدد من الأهالى بالتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وكشفت تحقيقات مباحث منيا القمح برئاسة الرائد أحمد حسن، أثناء قيام" شيماء ن ع " 20 سنة بجمع البامية فى الصباح، قام "السيد غ ال خ" 42 سنة عاطل ومسجل شقى خطر، تحت رقم 20780 فئة ج سرقات عامة،  بمحاولة سرقة قرطها الذهبى وقام بضربها بشومة على الرأس، وأصيبت بجرح قطعى،وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وبالعرض علي نيابة منيا القمح، صرحت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة، وسؤالها فى المحضر.


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