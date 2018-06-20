تعرف على أهم القرارات والأخبار فى الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث كثيرة، لذا نقدم لك هنا عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

مترو الأنفاق

"الزراعة" تعلن عن برامج مكثفة لاستنباط أصناف جديدة من قصب السكر لزيادة الإنتاج

رئيس السكة الحديد للخدمات: حققنا 234 مليونًا إيرادات العام الماضى



الدكتور هشام عرفات وزير النقل

الإسكان: سحب 6506 كراسات شروط حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان

نائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة الجديدة 13%



الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية

هيئة النقل العام ترفع أسعار تذاكر الأتوبيس بدورين من 5 جنيهات إلى 7.5.



أتوبيسات النقل العام

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لكرداسة



اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل



مطار القاهرة

التفاضل والتكامل يرسم البهجة على طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى



امتحانات

محافظة القاهرة تبدأ إخلاء العقارات المطلة على الكورنيش وشارع 26 يوليو



المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

معهد ماكس بلانك الألمانى يمنح العالم المصرى إسلام خلف ميدالية "أوتوهان"



الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

البابا تواضروس يطير إلى بيروت اليوم لحضور "مجلس كنائس الشرق الأوسط



البابا تواضروس

وزير القوى العاملة يعلن النتائج النهائية للانتخابات العمالية بـ 27 نقابة عامة



محمد سعفان وزير القوى العاملة

الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة استهلاك يوليو المقبل



الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

الصحة: صرف العلاج لـ26 ألف مريض ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى



الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

التعليم: طالب إعدادى أدى امتحان آخر بالثانوية العامة فى المنيا وجارى التحقيق