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تعرف على أهم القرارات والأخبار فى الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:38 م
تعرف على أهم القرارات والأخبار فى الساعات الماضية فى حصاد اليوم السابع اجتماع الحكومة اليوم
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث كثيرة، لذا نقدم لك هنا عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

المترو

مترو الأنفاق

 

"الزراعة"  تعلن عن برامج مكثفة لاستنباط أصناف جديدة من قصب السكر لزيادة الإنتاج

 

رئيس السكة الحديد للخدمات: حققنا 234 مليونًا إيرادات العام الماضى

 

وزير النقل
الدكتور هشام عرفات وزير النقل

 

الإسكان: سحب 6506 كراسات شروط حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر

 

 

وزير الإسكان

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان

 

نائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة الجديدة 13%

 

 

وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

 

 

هيئة النقل العام ترفع أسعار تذاكر الأتوبيس بدورين من 5 جنيهات إلى 7.5.

 

 

أتوبيسات النقل العام
أتوبيسات النقل العام

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لكرداسة

 

محافظ الجيزة
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة

 

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

 

مطار القاهرة
مطار القاهرة

 

التفاضل والتكامل يرسم البهجة على طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى

 

امتحانات
امتحانات

 

محافظة القاهرة تبدأ إخلاء العقارات المطلة على الكورنيش وشارع 26 يوليو

 

 

محافظ القاهرة
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

 

معهد ماكس بلانك الألمانى يمنح العالم المصرى إسلام خلف ميدالية "أوتوهان"

 

 

وزير التعليم العالي
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

 

البابا تواضروس يطير إلى بيروت اليوم لحضور "مجلس كنائس الشرق الأوسط

 

 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

وزير القوى العاملة يعلن النتائج النهائية للانتخابات العمالية بـ 27 نقابة عامة

 

 

وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
 

الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة استهلاك يوليو المقبل

 

وزير الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

 

الصحة: صرف العلاج لـ26 ألف مريض ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى

 

وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

 

التعليم: طالب إعدادى أدى امتحان آخر بالثانوية العامة فى المنيا وجارى التحقيق

 

 

وزير التعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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