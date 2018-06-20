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ترامب يؤكد أنه سيوقع مرسوما لمنع فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:12 م
ترامب يؤكد أنه سيوقع مرسوما لمنع فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيوقع مرسوما لمنع فصل اطفال المهاجرين عن عائلاتهم.

كان رئيس مجلس النواب الامريكى بول رايان أكد، اليوم الاربعاء، إن المجلس سيصوت الخميس على مشروع قرار يوقف فصل اطفال المهاجرين عن اهاليهم عند دخولهم البلاد بشكل غير شرعى.

وأكد رايان "لا نريد أن يؤخذ الاطفال من ذويهم. نستطيع تنفيذ قوانين الهجرة فى بلادنا دون ان نفصل العائلات. وتقول الادارة انها تريد من الكونجرس التحرك، وها نحن نتحرك"، مضيفا "غدا سيصوت مجلس النواب على قانون للابقاء على أفراد العائلات معاً".

 

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دونالد ترامب

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