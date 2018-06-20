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الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:34 ص
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تحويلات مرورية بمحور أحمد عرابى لإنشاء محطة مترو التوفيقية وغلق شارع رشيد

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:34 ص
تحويلات مرورية بمحور أحمد عرابى لإنشاء محطة مترو التوفيقية وغلق شارع رشيد تحويلات مرورية بشارع أحمد عرابى-أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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كثفت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة من تواجد العديد من الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.
 
كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة، ووضع العلامات اإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.

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