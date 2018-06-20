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تحرير 7340 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:21 ص
تحرير 7340 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تحرير 7340 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 92 مخالفة تجاوز سرعات و1960 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 25 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 82 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.


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