تحرير 5 محاضر ضد السائقين لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة بمواقف الشرقية

أفاد مصدر أمنى بإدارة مرور الشرقية، اليوم الأربعاء، أن إدارة المرور بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن من خلال الخطة التى وضعتها ويقوم بمتابعتها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور، والمقدم هيثم تهامى، رئيس مباحث المرور، من متابعة المواقف ومدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، تم تحرير 5 محاضر ضد 5 سائقين 2 منهم بفاقوس و2 بمركز الحسينية، وسائق بمركز أبوحماد، لقيامهم برفع الأجرة على الركاب، وعدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم وإحالتهم للنيابة العامة.

فيما يواصل ضباط مرور الشرقية، مباشرة الخطة التى تم وضعها بالتنسيق مع محافظ الشرقية، بتعديل التعريفة بالأجرة الجديدة لـ356 خطا بالمحافظة، بالإضافة إلى السرفيس والتاكسى العداد،كما تم وضع خدمات أمنية ملاحظة حالة بالمواقف بمختلف مراكز المحافظة، لرصد أى مخالفات من قبل السائقين ورفضهم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، أو رفع التعريفة على الركاب.

وكان اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عقد اجتماعا منذ قليل، حضره العميد محمد عامر مدير إدارة المرور، وقرر المحافظ ألا تزيد التعريفة الجديدة عن 20 % واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والغير ملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتى سيتم إعلانها على موقع المحافظة الإلكترونى ( البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ) مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين لتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع ابتزاز المواطنين ولضبط المخالفين والغير ملتزمين بتطبيق التعريفة الجديدة.

وطالب سعيد، بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مشددًا على عدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب ويقوم بابتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف.