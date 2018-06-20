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الأربعاء، 20 يونيو 2018 12:26 م
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تحرير 2308 مخالفات مرورية فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:59 ص
تحرير 2308 مخالفات مرورية فى حملة مكبرة بالإسكندرية حملة مرورية - صورة أرشيفية
أ. ش. أ
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أسفرت حملات ضباط إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية على الشوارع والميادين الرئيسية، عن تحرير 2308 مخالفات مرورية، وذلك فى إطار حملات الإدارة لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق قانون ولوائح المرور حرصا على حياة المواطنين.

 

وشملت المخالفات "السير فى الممنوع، وتجاوز السرعة المقررة، وعدم سلامة الأنوار، وتحصيل أجرة زائدة، وعدم تشغيل العداد، ودخان كثيف وكسر إشارة، وزجاج ملون، وعدم تشميع حمولة السيارة، وموقف عشوائى، وعدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، والاشتباه فى الصلاحية الفنية ومخالفة شروط التراخيص وخط السير، وتجاوز السرعة المقررة "الرادار"، والتحميل خارج الموقف، والسير يسار الطريق، وعدم صلاحية الإطارات. وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 


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