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تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:58 م
تجديد حبس نائب رئيس مصر القوية 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، 15 يوما لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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تجديد حبس نائب رئيس "مصر القوية" 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى للإخوان

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