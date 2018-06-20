تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "شروق.أ"، 15 يوما لاتهامها وآخرين فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى ينشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهمة على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلىها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.