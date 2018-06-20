بوتين يؤكد لدى سوزا: الكثير من الروس يدعمون منتخب البرتغال

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، لنظيره البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا إن فريق "البحارة" أحد أفضل المنتخبات، مشيرا إلى أنه يحظى بدعم الكثير من المشجعين فى روسيا.

وأضاف بوتين فى تصريح لدى بدء الاجتماع مع دى سوزا فى قصر الكرملين أن "منتخب البرتغال أحد أفضل المجموعات اللامعة فى أوروبا والعالم، ويمتلك فى روسيا الكثير من المشجعين".

وتابع "بشكل واضح ندعم ونتابع منتخبنا الروسى لكن كمنظمين للبطولة نوفر ظروف متكافئة لكل الفرق ولأولئك الذين نعتبرهم أصدقاء".

ويزور دى سوزا روسيا بهدف تقديم الدعم والمساندة لمنتخب البرتغال فى مونديال روسيا.

ونجحت البرتغال فى الفوز على المغرب بهدف نظيف فى ثانى جولة بالمجموعة الثانية والتى تضم أيضا إسبانيا وإيران ورصيدها 4 نقاط .