بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

كتب حازم عادل

تقدم أشرف فرحات، المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد المطرب أحمد سعد، بسبب الفيديو الذى نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وانتقد فيه تحريك أسعار المواد البترولية.

وكتب "فرحات" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه تقدم بالبلاغ ضد أحمد سعد على سيد قناوى للتحقيق معه حول الفيديو الذى بثه ساخرًا من الأوضاع بقصد أحداث فتن بين طوائف الشعب طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات، وقيد البلاغ برقم 6902 لسنه 2018 عرائض النائب العام.

وكان أحمد سعد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له يغنى بكلمات اعتراضا على تحريك أسعار المحروقات، وكتب أن هذا تعليقه على ضريبة البنزين الجديدة.