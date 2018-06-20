ايران تسمح للنساء بدخول الملاعب وسط حمى بطولة العالم في كرة القدم

أ ف ب

قررت السلطات الايرانية فتح اكبر ملعب لكرة القدم فى طهران أمام الاف النساء والرجال لاول مرة منذ الثورة الاسلامية فى 1979 مع احتدام حمى كأس العالم لكرة القدم فى إيران وسط ترقب مباراة منتخبها مع اسبانيا فى وقت لاحق من الاربعاء.

وجاء قرار فتح "ستاد ازادى" الذي يتسع لنحو 100 الف شخص فى العاصمة الايرانية لعرض المباراة على شاشات كبيرة بعد تصدر ايران المجموعة الثانية بعد فوزها على المغرب الجمعة.

وكان من المقرر ان تعرض مباراة ايران مع المغرب مباشرة في ملاعب كرة القدم والحدائق العامة، إلا ان السلطات الغت جميع العروض العلنية المقررة قبل ساعات من بدء المباراة ما اجبر المشجعين على التوجه الى صالات السينما لمشاهدتها.