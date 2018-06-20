انعقاد المؤتمر الدولى السادس لأطباء الأطفال لدول حوض النيل

عقد اليوم بالقاهرة، المؤتمر الدولي السادس لأطباء الأطفال لدول حوض النيل، برئاسة الدكتور أحمد رؤوف أستاذ طب الأطفال.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رؤوف رئيس الجمعية المصرية لأمراض العصبية والنفسية للأطفال، إن المؤتمر ضم هذا العام أطباء من السودان، وإثيوبيا وكينيا، وأوغندا، وليبيا، موضحا أن المؤتمر ناقش تغذية الأطفال، وأمراض الدم، وأمراض الجهاز التنفسى، والجهاز الهضمى، وأمراض القلب والأمراض التى تصيب الأطفال المبتسرين.

وأضاف أن المؤتمر يرعى أهمية الرضاعة الطبيعية، لدى الأطفال، باعتبارها حماية لهم من كل الأمراض.