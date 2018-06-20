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الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:49 م
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انتشال جثة طالب والبحث عن آخر لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل بساقلته بسوهاج

الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:09 م
انتشال جثة طالب والبحث عن آخر لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل بساقلته بسوهاج غريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج من انتشال جثة طالب بينما تكثف الجهود للبحث عن آخر لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل بناحية قرية الفراسية دائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج.

 

وكان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بغرق طالبين بنهر النيل بدائرة مركز ساقلته تم انتشال جثة أحدهما وجار البحث عن الآخر.

 

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي شرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل الفرع غرق رمضان . ع  14 سنة طالب ومروان . م  15 سنة طالب ويقيمان بناحية الجلاوية – دائرة المركز وتم انتشال جثة الأول ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى.

 

وبسؤال عم المتوفى الأول ونجل عم المتوفى الثاني 42 سنة سائق  ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بنهر النيل ولعدم أجادتهما السباحة غرقا به ونفي الشبهة الجنائية تواصل قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال جثة الثانى .

 

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17 أحوال المركز بتاريخه وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.


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