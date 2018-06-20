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الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:59 ص
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اليوم.. سماع المرافعات فى محاكمة 18 متهما بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:00 ص
اليوم.. سماع المرافعات فى محاكمة 18 متهما بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزة محكمه - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تستمع الدائرة 19، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عادل أبو المال، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 18 متهما باستعمال العنف والقوة والاعتداء على موظفين عموم خلال تأدية عملهم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار ومحمود البيومى وسكرتارية سمير رزق.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الجيزة باعتداء عدد من الأشخاص على أعضاء لجنة إزالة لأعمال البناء المخالف والمشكلة من الوحدة المحلية لمركز الجيزة، لإزالة مبانى ملك المتهمين بالمخالفة لأعمال البناء، إضافة إلى اعتدائهم على قوات الشرطة، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.


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