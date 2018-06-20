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النيابة تطلب التحريات وتقرير الطب الشرعى حول العثور على جثة شخص فى منزله بأكتوبر

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:06 م
النيابة تطلب التحريات وتقرير الطب الشرعى حول العثور على جثة شخص فى منزله بأكتوبر جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة شخص عثر عليه مقتولًا داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر؛ للوقوف حول ظروف وملابسات وفاته، كما استعجلت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ لتحديد هوية الجناة منفذى الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها النيابة العامة، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور توجه رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم العثور على جثة المجن عليه، وتم نقله للمشرحة لتنفيذ قرار النيابة بتشريحه.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر؛ فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على صاحب الشقة مفارقا الحياة، وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


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