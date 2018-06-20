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النيابة تطلب التحريات حول وفاة طفلة فى حريق شقة بالهرم

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:22 م
النيابة تطلب التحريات حول وفاة طفلة فى حريق شقة بالهرم سيارة إطفاء - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وأسفر عن وفاة طفلة متأثرة بإصابتها بحروق فى مختلف أنحاء جسدها.
 
وطلبت النيابة العامة تقرير مفتش الصحة حول وفاة الطفلة، لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الحادث من عدمه، قبل إصدار قرار الدفن أو التشريح.
 
واستمعت النيابة العامة لأقوال 3 من أسرة الطفلة والذين أصيبوا جراء الحريق، وأفادوا فى التحقيقات أن حريقًا نشب فى شقتهم بالدور السادس فى عقار بمنطقة الهرم، وبعدها نقلوا مع الطفلة للمستشفى بعد إصابتهم بحروق، إلا أنها فارقت الحياة.
 
كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا باشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التى سيطرت على النيران، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريبة لتلقى الإسعافات.
 
 
 
 
 
 

 


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