النيابة تستمع لضحايا التشكيل العصابى لسرقة مساكن الشروق

كتب أحمد حسنى

تستمع نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأربعاء، لضحايا التشكيل العصابى المتهم بسرقة مساكن الشروق بأسلوب التسلق.

كانت النيابة قد أمرت بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن بأسلوب التسلق بمدينة الشروق.

تعود الواقعة لتمكن رجال مباحث قسم شرطة الشروق بقيادة النقيب جلال محمد مطاوع، من ضبط كل من ملاك شفيق 39 سنة عاطل ومقيم 10 خالد بن الوليد ـ دائرة قسم شرطة المرج، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6890 لسنة 2016م الخصوص قليوبية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس سنتين بجلسة 19/9/2016، ومايكل 39 سنة عاطل ومقيم مركز ديروط أسيوط، وعلاء 43 سنة عامل ومقيم محافظة الفيوم، حال استقلالهم السيارة رقم "ى وج" 3148 ربع نقل " قيادة الثانى" محمل عليها حجرة سفرة كاملة عبارة عن تربيزة كبيرة الحجم، 3 كرسى سفرة، 4 ترابيزة خشب أنتريه بالكامل، نجف نحاس، 3 بكرات سلك، 2 قاعدة حمام، 3 طقم خلاط خراطيم كهرباء".

وبمناقشتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل فيلا خالد عبد الله بأسلوب التسلق وكسر القفل، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.