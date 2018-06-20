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الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:05 م
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النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية وقبيل اجتماع أوبك

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:43 ص
النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية وقبيل اجتماع أوبك نفط _ أرشيفية
رويترز
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بانخفاض في مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة وفقد سعة تخزين في ليبيا المنتجة للنفط.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية ثلاثة ملايين برميل إلى 430.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهى في 15 يونيو وفقا للتقرير الأسبوعى لمعهد البترول الأمريكى أمس الثلاثاء وفي الساعة 0653 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.48 دولار للبرميل مقارنة مع أحدث إغلاق لها يوم الثلاثاء.

وزادت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.6 بالمئة لتسجل 65.43 دولار وقال المتعاملون إن تراجعا في الإمدادات الليبية نتيجة لانهيار صهريج تخزين تقدر سعته بأربعمئة ألف برميل قد ساعد أيضا في دفع الأسعار للصعود.

لكن ما يلقي بظلاله حقا على السوق هو اجتماع فيينا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع بعض المنتجين الآخرين مثل روسيا لمناقشة المعروض يوم 22 يونيو تقترح السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا غير العضو في المنظمة تخفيف تخفيضات الإنتاج تدريجيا لكن أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر يعارضون ذلك.


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