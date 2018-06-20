video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:21 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الملك سلمان يرحب بالهدنة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:32 م
الملك سلمان يرحب بالهدنة بين الحكومة الأفغانية وطالبان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
أ ش أ
إضافة تعليق

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالهدنة التى تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر .

وشدد الملك سلمان ، فى بيان أصدره الديوان الملكى أوردته قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء،على أمله فى تجديد الهدنة والبناء عليها لفترة أطول حتى يتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغانى .

وأضاف أن الشعب الأفغانى الذى عانى من ويلات الحروب يتطلع ومعه العالم الإسلامى إلى طى طفحة الماضى وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء ، استنادا إلى التعاليم الإسلامية التى تحث على نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الإخوة .

وتمنى العاهل السعودى التوفيق للإخوة الأفغان إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وإصلاح ذات بينهم، وتحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية أفغانستان ولشعبها العزيز.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات عنيفة بين مُسلحى طالبان والقوات الأفغانية بولاية بادغيس

قائد الجيش الأمريكى: باكستان وروسيا وإيران يواصلون دعم طالبان

الرئيس الأفغانى: مستعدون لتمديد وقف إطلاق النار مع طالبان لمدة عام

مقتل 30 جنديا أفغانيا فى أول هجوم كبير منذ الهدنة مع طالبان

السعودية

أفعانستان

طالبان

سياسة

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة