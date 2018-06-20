الملك سلمان يرحب بالهدنة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

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رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالهدنة التى تم التوصل إليها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر .

وشدد الملك سلمان ، فى بيان أصدره الديوان الملكى أوردته قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الأربعاء،على أمله فى تجديد الهدنة والبناء عليها لفترة أطول حتى يتسنى لجميع الأطراف العمل على تحقيق السلام للشعب الأفغانى .

وأضاف أن الشعب الأفغانى الذى عانى من ويلات الحروب يتطلع ومعه العالم الإسلامى إلى طى طفحة الماضى وفتح صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء ، استنادا إلى التعاليم الإسلامية التى تحث على نبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الإخوة .

وتمنى العاهل السعودى التوفيق للإخوة الأفغان إلى ما فيه مصلحة بلادهم، وإصلاح ذات بينهم، وتحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية أفغانستان ولشعبها العزيز.