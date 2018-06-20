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المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:13 م
المصيلحى: سحب رخص أى سائق يخالف التعريفة.. ولا زيادة بأسعار السلع التموينية الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن ترشيد دعم الطاقة يوجه لبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات والأجور، ورفع خدمات التعليم والصحة لنصبح دولة تهتم بالإنسان المصرى.

 

وأضاف المصيلحى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه بدون استثمارات لن يكون هناك فرص عمل حقيقية، مؤكدًا على أن أى خروج من السائقين عن التعريفة المحددة سيتم سحب رخصة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بأى زيادة فى أسعار السلع التموينية.

 

وقال وزير التموين: "لن نسمح بأى خروج عن القواعد فنحن نتحدث عن أمن غذائى وأمن قومى"، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على أن يأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الوقود عن تسعير القمح والأرز حتى لا يضار أى فلاح أو أى منتج يعمل فى أى سلعة أو مكون من مكوناتها وسنستوعب الزيادة فى التكلفة".


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ترشيد الطاقة

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