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الأربعاء، 20 يونيو 2018 09:37 م
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المركزى للمحاسبات: تقييم شامل لأداء الهيئة العامة للاستثمار ككل

الأربعاء، 20 يونيو 2018 08:39 م
المركزى للمحاسبات: تقييم شامل لأداء الهيئة العامة للاستثمار ككل منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
كتب هانى الحوتى
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كشفت حنان عبد العظيم، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن الجهاز يقوم بعمل استبيان حول أداء مراكز خدمات المستثمرين التى دشنتها وزارة الاستثمار لتيسير الإجراءات على المستثمرين من خلال الشباك الواحد الذى أطلق فى 2004، ومدى تيسيره على المستثمرين من عدمه.

وأضافت "عبد العظيم" خلال اجتماع اتحاد المستثمرين، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الجمعيات، أنها رصدت استمرار المعوقات والبيروقراطية بالرغم من إعلان هيئة الاستثمار عن تبسيط الإجراءات من خلال ما أطلقت عليه النافذة الاستثمارية، ليقاطعها محمد فريد خميس رئيس الاتحاد قائلا: "المعوقات أصبحت أسوأ".

وأوضحت "عبد العظيم"، أنها لمست، خلال الاجتماع، حرص المستثمرين على حل مشاكل الاستثمار أكثر من وزارة الاستثمار نفسها.

وأشارت وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن الجهاز يقوم بعمل تقييم شامل لأداء الهيئة العامة للاستثمار ككل، لافتة إلى أن الاستبيان معنى بعدة جهات، وسيتم توجيهه إليها سواء استثمارات صناعية أو خلافه.

 

 


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المركزى للمحاسبات

هيئة الاستثمار

اتحاد المستثمرين

البيروقراطية

فريد خميس




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