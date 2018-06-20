المالية: تدريب العاملين بالوزارة على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى

كتب أحمد يعقوب

أعلنت وزارة المالية، الاستمرار فى تنظيم دورات وورش تدريبية لممثلى وزارة المالية وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS الجهات الإدارية، وذلك تنفيذا لتوصيات الملتقى الاستراتيجى الذى نظمته الوزارة العام الماضى والخاصة بالاهتمام بتطوير وتدريب جميع الكوادر البشرية العاملة بالوزارة خاصة على تطبيقات السياسات المالية الحديثة.

وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم "الأربعاء"، أن هذه البرامج وورش التدريب تتواكب مع اطلاق قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة عماد عواد لمبادرة تقديم الدعم الكامل وتوفير بيئة التدريب الأمثل واستغلال قاعات التدريب الملحقة بالمديريات المالية بالمحافظات والتى تم تجهيزها بأحدث الوسائل التدريبية لاستضافة البرامج التدريبية بها.

وأضاف بيان وزارة المالية ، أن الفترة من أغسطس 2017 وحتى يونيو الحالى شهدت تنظيم (69) ورشة عمل لضمان جودة تطبيق السياسات المالية الحديثة ، حيث أسهمت ايجابيا فى صقل مهارات العاملين بوزارة المالية والجهات المعنية بتطبيق منظومتى الدفع والتحصيل الإلكترونيGPS ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS.

وأضاف البيان انه تم عقد دورات تدريبية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على مستوى جميع محافظات الجمهورية للتدريب على منظومة GFMIS (منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية) وكذلك عقد ورش عمل فى كل من جامعة القاهرة ، محافظة القاهرة، وجامعة الأزهر لشرح كيفية الصرف على برامج التمويل من الحسابات والصناديق الخاصة والتمويل الذاتى.

وأوضح البيان أنه تم أيضا تدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية على كيفية الصرف من الحسابات الخاصة والتمويل الذاتى وإعداد المعالجة المحاسبية لتطبيق آلية الصناديق والحسابات الخاصة والتمويل الذاتى طبقا للمنظومة الالكترونية.

وأكد البيان ان وزارة المالية قامت ايضا باصدار عدد من الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية لتعريف العاملين بالوحدات الحسابية والموازنية والمراقبين الماليين بالمنظومة الالكترونية الجديدة لضمان التطبيق السليم للسياسات المالية وأهدافها الإستراتيجية لخدمة الاقتصاد القومى، لافتا الى ان قطاع الحسابات والمديريات المالية حرص ايضا على تقديم الدعم الفنى لجميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وكذلك متابعة اية مشكلات تواجه هذه الوحدات الحسابية حيث خصص خطوط تليفونية لتقديم الدعم الفنى على مدار اليوم، وذلك بالتنسيق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وقطاعات وزارة المالية المعنية بهذه المنظومة الالكترونية.

وأضاف البيان، أن قطاع الحسابات والمديريات المالية يتبنى خطة لتطوير للبنية التحتية للمديريات المالية بالمحافظات المختلفة تم بالفعل تطبيقها فى كلا من المديرية المالية بالبحر الأحمر والمديرية المالية بالاسكندرية والمديرية المالية ببورسعيد، لافتا الى ان القطاع يعمل حاليا على استكمال أعمال التطوير بالمحافظات الأخرى.