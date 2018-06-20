القصر الملكى البريطانى: تعميد الأمير لويس الشهر المقبل

رويترز

قال قصر كينزنجتون، اليوم الأربعاء، إن الأمير لويس الطفل الثالث للأمير البريطانى وليام وزوجته كيت سيجرى تعميده على يد أسقف كانتربرى الشهر المقبل.

وسيجري تعميد لويس، المولود فى 23 أبريل وهو الخامس فى ترتيب ولاية العرش، خلال قداس خاص يقام في التاسع من يوليو فى قصر سانت جيمس في وسط لندن.

وبحسب التقاليد المتبعة في مثل هذه المناسبات سيجرى تعميد لويس على يد جاستن ولبى كبير أساقفة كانتربرى ،ومنذ ولادته لم يظهر لويس فى أى مناسبة لكن نُشرت صور رسمية له الشهر الماضى.