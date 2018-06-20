القبض على 11 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 11 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالمحافظة.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من، المتهم "عيد.ح.خ"51 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "كاتر" والمتهم "مجدى.ز.س" 18 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمد.س.ال" 35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "مصطفى.ا.ر"17 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "كاتر" والمتهم "سيد.م.ع" 39 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمود.ع.ش"21 عاما عاطل ومقيم دائرو مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "اشرف.ع.ع"53 عاما موظف مقيم الحكر بحوزته سلاح ابيض "كاتر" والمتهم "محمد.ال.ح"20 عاما عاطل ومقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "سلامة.م.س"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح أبيض "سنجة" والمتهم "أحمد.ا.ع"22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض "سكين" والمتهم "احمد.ف.ا" 36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.