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القبض على مستريح استولى على 2.5 مليون جنيه من 7 أشخاص بزعم توظيفها بالصعيد

الأربعاء، 20 يونيو 2018 05:38 م
القبض على مستريح استولى على 2.5 مليون جنيه من 7 أشخاص بزعم توظيفها بالصعيد اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول - قنا وائل محمد
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط مستريح جديد يقيم بمحافظة قنا لاستيلائه على مبلغ 2.5 مليون جنيه من 7 مواطنين بزعم توظيفها بتجارة الذهب بمقابل فائدة شهرية 5%، إلا أنه لم يف بوعده واستولى على أصل المبلغ والفوائد.

 ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بتقدم 7 أشخاص من محافظتى قنا وسوهاج ببلاغات عن تعرضهم لعملية نصب من تاجر مصوغات ذهبية والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم توظيف تلك المبالغ فى تجارة الذهب على أن يقوم بمنحهم أرباحا شهريا عن أصل المبلغ إلا أنه ماطل ورفضت تسليم المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم راشد سالم مفتش الإدارة بفحص الواقعة وتوصلت المعلومات والتحريات إلى قيام إيهاب. و. ف. ع مواليد 65 ويقيم فرشوط محافظة قنا بالحصول من 7 أشخاص مبلغ مالى 2.5 مليون جنيه بزعم توظيفها فى تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية تم الاتفاق عليها بنسبة 5%.

 تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته بمقدمى البلاغ اعترف بارتكابه الواقعة وأنه استولى على أصل المبلغ ولم تقم بسداده أو سداد الأرباح المتفق عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة.


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