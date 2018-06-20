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العثور على جثة شخص مجهول بجوار محطة قطار السويس

الأربعاء، 20 يونيو 2018 10:20 م
العثور على جثة شخص مجهول بجوار محطة قطار السويس جثة -أرشيفية
السويس- سيد نون
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عثر اليوم الأربعاء، المواطنون بالسويس على جثة شخص مجهول بجوار غرفة الكهرباء خلف محطة قطار بالسويس.

ونقلت جثة الشخص إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ومن الكشف الظاهرى عليها تبين أن حادث الوفاة منذ عدة أيام.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بعثور المواطنين على جثة شخص بجوار غرفة الكهرباء المجاورة لمحطة القطار.

وقال مصدر طبى، إنه بعد نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام تبين من الكشف الظاهرى أن الوفاة مر عليها عدة أيام.

وقررت النيابة العام بالسويس بإشراف المحامى العام، عرض جثه المتوفى على الطب الشرعى للكشف على الجثة.

 

 


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